(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 SEN. ROMEO (LEGA) – GRAZIE AI NOSTRI MILITANTI PER AVER ANIMATO I NOSTRI
NUMEROSI GAZEBO NELLE PIAZZE LOMBARDE
Milano, 7 SETT – Desidero rivolgere un grande ringraziamento a tutti i
nostri militanti che, con la solita passione ed energia, hanno animato i
numerosissimi gazebo e banchetti presenti questo weekend nelle piazze
lombarde!
Insieme abbiamo incontrato i cittadini, raccontando il lavoro che stiamo
portando avanti al Governo nazionale e in Regione Lombardia, e condiviso
l’entusiasmo per il grande raduno di Pontida del 21 settembre.
La nostra gazebata continua anche il prossimo weekend: vi aspettiamo ancora
più carichi!
Lo dichiara il segretario regionale della Lega Lombarda Salvini, sen.
Massimiliano Romeo.
