(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 Roma: Trancassini (FdI), condoglianze al sindaco Gualtieri per scomparsa
madre
Roma, 7 set. – “Desidero esprimere, a nome mio e di Fratelli d’Italia
Lazio, le più sentite condoglianze al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri,
per la scomparsa della madre. Ci uniamo al suo lutto con partecipazione,
esprimendo la nostra solidarietà ed il nostro rispetto in un momento così
difficile”.
Lo dichiara in una nota Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e
coordinatore regionale di FdI Lazio.
