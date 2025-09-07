(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 Pd: Festa dell’Unità di Reggio Emilia, il programma di lunedì 8 settembre
Proseguono gli incontri e i dibattiti della Festa nazionale dell’Unità del
Partito Democratico in corso a Reggio Emilia presso l’Iren Green Park. Di
seguito il programma di lunedì 8 settembre:
Sala Nilde Lotti
18.45 – “La sfida educativa e le giovani generazioni”
Irene Manzi, Maria Elena Boschi, Simona Malpezzi, Ernesto Caffo, Barbara
Floridia, Daniele Barca. Modera Lavinia Spingardi.
20.00 – “Riforma o controriforma della giustizia?”
Debora Serracchiani, Andrea Giorgis, Marta Bonafoni, Rocco Maruotti,
Alessio Festi, Alberto Maritati. Modera Emiliano Fittipaldi.
21.00 – “Costruiamo l’alternativa”
Francesco Boccia, Nicola Fratoianni. Modera Daniela Preziosi.
21.45 – “Serata Rock”
Andrea Scanzi intervista Pier Luigi Bersani.
