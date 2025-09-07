(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 PALLAVOLO: BERGAMINI (FI): “DA AZZURRE GIOIA INDESCRIVIBILE”
“Una gioia indescrivibile. Grazie alla nazionale femminile di volley per aver scritto, con questa vittoria al mondiale, un’altra pagina di storia. Trionfi come questo fanno bene al cuore di tutti noi” Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretaria nazionale di Forza Italia.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
