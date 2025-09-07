(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 Nodo ferroviario di Udine: Isi sarà il commissario
Obiettivo: accelerare intervento strategico per il Friuli
7 settembre 2025 – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intende avviare il commissariamento del nodo ferroviario di Udine, nominando l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Aldo Isi.
L’obiettivo è accelerare la realizzazione di questa infrastruttura, come annunciato nei giorni scorsi dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.
_____________________________________
[cid:f37edec3-5ffe-4c3a-972d-b4761abb076a]
UFFICIO STAMPA
Piazzale di Porta Pia, 1 – 00198 – Roma
É tel : 06.4412.3200
(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 Nodo ferroviario di Udine: Isi sarà il commissario