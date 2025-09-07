Close Menu
Trending
domenica 7 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Marche, Speranzon (FdI): Renzi e Ricci uniti solo per fame di potere

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 Marche, Speranzon (FdI): Renzi e Ricci uniti solo per fame di potere
“Fa sorridere sentire Renzi sostenere Ricci. I due non si sopportano, ma si uniscono con l’unico obiettivo di conquistare il potere nella Regione Marche, fregandosene dei territori e dei cittadini. Mi permetto di dare un consiglio a Ricci: l’abbraccio di Renzi è mortale. Lui è inviso all’elettorato del Pd e rappresenta una stagione politica di fallimenti e ipocrisie che hanno lasciato profonde cicatrici nelle Marche e in tutta Italia. Basti pensare che Renzi, da presidente del Consiglio, ha inflitto al sistema sanitario nazionale i tagli più pesanti degli ultimi vent’anni. L’alleanza Renzi-Ricci non convince poi per un’altra semplice ragione: nel 2012 Ricci lo contestava sotto il palco delle primarie dem e più di recente lo accusava di essere una persona di cui non si fida più nessuno. Ora sono insieme, accomunati dall’ipocrisia politica e dalla capacità di tradire le promesse fatte agli elettori. Renzi, infine, è quello del crac di Banca Marche. Non dimentichiamolo. Migliaia di risparmi in fumo, famiglie rovinate, imprese in ginocchio. Sono la faccia di un fallimento che i marchigiani non hanno dimenticato. Vinca il migliore, cioè Acquaroli”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario del gruppo.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl