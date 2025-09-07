(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 Marche, Speranzon (FdI): Renzi e Ricci uniti solo per fame di potere
“Fa sorridere sentire Renzi sostenere Ricci. I due non si sopportano, ma si uniscono con l’unico obiettivo di conquistare il potere nella Regione Marche, fregandosene dei territori e dei cittadini. Mi permetto di dare un consiglio a Ricci: l’abbraccio di Renzi è mortale. Lui è inviso all’elettorato del Pd e rappresenta una stagione politica di fallimenti e ipocrisie che hanno lasciato profonde cicatrici nelle Marche e in tutta Italia. Basti pensare che Renzi, da presidente del Consiglio, ha inflitto al sistema sanitario nazionale i tagli più pesanti degli ultimi vent’anni. L’alleanza Renzi-Ricci non convince poi per un’altra semplice ragione: nel 2012 Ricci lo contestava sotto il palco delle primarie dem e più di recente lo accusava di essere una persona di cui non si fida più nessuno. Ora sono insieme, accomunati dall’ipocrisia politica e dalla capacità di tradire le promesse fatte agli elettori. Renzi, infine, è quello del crac di Banca Marche. Non dimentichiamolo. Migliaia di risparmi in fumo, famiglie rovinate, imprese in ginocchio. Sono la faccia di un fallimento che i marchigiani non hanno dimenticato. Vinca il migliore, cioè Acquaroli”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario del gruppo.
