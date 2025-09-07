(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 Manovra: Barelli, “Grazie al governo conti in ordine, ora tagliare tasse a lavoratori e aziende”
“Grazie al governo i conti dello Stato sono in ordine. Per Forza Italia la manovra di bilancio per il 2026 va indirizzata alla crescita con il taglio delle tasse a lavoratori e aziende, a favore delle famiglie e dell’occupazione.” Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, ai Tg Rai.
