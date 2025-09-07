Close Menu
Trending
domenica 7 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Infrastrutture: Salvini presenta piano da 204 miliardi di euro di investimenti

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 Infrastrutture: Salvini presenta piano da 204 miliardi di euro di investimenti
​Intervento alla 51ª edizione del forum Ambrosetti di Cernobbio
​7 settembre 2025 – ​Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha partecipato oggi alla 51ª edizione del Forum di Cernobbio, organizzato da The European House – Ambrosetti, dal titolo: “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”.
​Durante l’evento, svoltosi a Villa d’Este, il ministro è intervenuto al panel “L’Italia nel quadro Globale” per discutere degli investimenti infrastrutturali che fanno crescere il Paese, rendendolo più connesso e competitivo.
​Il ministro ha presentato un piano da 204 miliardi di euro di investimenti in opere pubbliche.
Si tratta del 10% del Pil e spazia dall’energia alle ferrovie, dallo sviluppo tecnologico alle città metropolitane, dalle reti ferroviarie regionali alla sicurezza e all’accessibilità delle stazioni.
Salvini ha illustrato anche il piano idrico per gestire i 30 miliardi di metri cubi annui utilizzati in Italia.
​In merito alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, ha sottolineato che sono già stati venduti 800.000 biglietti e che si sta lavorando al dopo evento.
A Milano, per esempio, al posto del villaggio olimpico, sorgerà dall’anno successivo il più grande studentato d’Italia con prezzi calmierati.
​Infine, sul Ponte sullo Stretto di Messina, il ministro ha annunciato che il progetto sarà presentato alla Corte dei Conti in settimana.
In caso di via libera, tra settembre e ottobre si partirà con i cantieri di un’opera che consentirà di risparmiare 12 milioni di tonnellate di CO2.
_____________________________________
[cid:82e16de5-1676-49a1-bae1-689c4699c4ec]
UFFICIO STAMPA
Piazzale di Porta Pia, 1 – 00198 – Roma
É tel : 06.4412.3200

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl