domenica 7 Settembre 2025
IMPRESE, DE CARLO (FDI): CERNOBBIO PROMUOVE GOVERNO, CONTINUEREMO A LAVORARE PER CONFERMARE FIDUCIA ITALIANI

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2025

“E’ innegabile che da quando in Italia governa Giorgia Meloni, e tutta la squadra del centrodestra, la situazione sia notevolmente migliorata sotto tantissimi punti di vista. Lo spread è diminuito, l’occupazione sale, e la disoccupazione, specialmente quella giovanile e femminile, è ai minimi storici, sui tavoli internazionali siamo tornati fondamentali come non lo eravamo più da moltissimi anni, e quest’anno a Cernobbio abbiamo avuto una prova di come veniamo percepiti dal mondo dei manager. Tra gli oltre 200 partecipanti più di 160, pari all’80%, promuovono il governo mentre oltre il 70% bocciano l’operato dell’opposizione. Schlein, Conte e i vari componenti della sinistra italiana, sono ormai relegati ad un ruolo di Cassandre, costretti a tifare contro l’Italia su ogni tema, sperando che qualcuno li noti, ma gli italiani continuano a confermare in ogni modo possibile una fiducia smisurata nel governo Meloni, e noi lavoriamo, e lavoreremo, giorno dopo giorno per far si che questa fiducia sia ben riposta e possa portare lontana la nostra nazione”.
Lo scrive in una nota Luca De Carlo, senatore di Fratelli d’Italia e presidente della commissione industria.
©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl