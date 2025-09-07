(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 GP F2 Monza: Sala (FI), congratulazioni a Fornaroli, orgoglio italiano
“Congratulazioni a Leonardo Fornaroli, che ieri ha vinto il Gran Premio di Formula 2 a Monza. È stata un’emozione premiarlo e condividere con lui non solo un traguardo personale, ma anche un segnale di fiducia verso le nuove generazioni e il loro talento. Ancora più bello è stato festeggiare un successo italiano, che rende questo momento ancora più significativo ed è motivo di orgoglio per tutti noi. Il Gran Premio di Monza si conferma una grande occasione di crescita, di visibilità e di futuro per il nostro territorio: eventi come questo rappresentano un’eccellenza italiana che sa guardare al futuro, capace non solo di attrarre persone e tifosi da tutto il mondo, ma anche nuove idee e investimenti importanti per il nostro Paese. Continuiamo a lavorare affinché sport, innovazione e comunità possano sempre crescere insieme”.
Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato e Portavoce di Forza Italia in Lombardia, che ieri ha consegnato il primo premio di Formula 2 al pilota Leonardo Fornaroli.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 GP F2 Monza: Sala (FI), congratulazioni a Fornaroli, orgoglio italiano