(AGENPARL) – Sun 07 September 2025
Comunicato Regione: Agricoltura. Il cordoglio dell’assessore Mammi per la scomparsa di Andrea Bernardi, presidente del Consorzio della Ciliegia di Vignola IGP: “Una persona capace e appassionata, che ha dedicato ogni sforzo al settore e alla filiera della ciliegia. Con lui ho condiviso un rapporto di grande stima. A nome mio e dell’intera comunità regionale, le più sentite condoglianze ai familiari e a chi ha lavorato al suo fianco in questi anni”
