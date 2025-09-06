(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Terzo settore: Bonafoni (PD), 34 milioni di tagli, dal governo passi indietro
“Il Terzo settore rischia di compiere dolorosi passi indietro, come denunciato anche dal
Forum nazionale del Terzo settore, in un momento sempre più complesso dal punto di
vista economico e sociale.
Il governo, attraverso un atto di indirizzo, ha infatti previsto una riduzione di circa 34 milioni
di euro, rispetto al triennio precedente, delle risorse destinate per lo svolgimento di attività
di interesse generale.
Tutto questo in un quadro in cui il mondo delle associazioni è ancora in attesa di una
risposta sull’esclusione dall’Iva, e resta inevasa la sacrosanta richiesta di eliminare il tetto
dei fondi del 5 per mille che i contribuenti destinano al Terzo settore.
Mentre cresce sempre più il ruolo del Terzo settore, il governo definisce un percorso al
ribasso con ingenti riduzioni delle risorse. Auspichiamo un cambio di passo e un rapido
confronto con le realtà rappresentative del Terzo settore”.
Così in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito
Democratico e responsabile Associazionismo e terzo settore.
Roma, 6 settembre 2025
