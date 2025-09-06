(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Scuola, Sasso (Lega): parte iter risoluzione contro islamizzazione nelle scuole
Roma 6 set. – “Con la calendarizzazione per giovedì prossimo in commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati della nostra risoluzione contro l’islamizzazione nelle scuole italiane, inizia formalmente il percorso di questa proposta della Lega presentata a Luglio insieme al vicesegretario della Lega Silvia Sardone e volta a contrastare la strisciante deriva islamista che troppo spesso investe i ragazzi nelle nostre scuole. Nel corso del tempo abbiamo dovuto registrare veri e propri propri atti di sottomissione all’Islam legittimati e nascosti dietro una paventata inclusione, ma che, soprattutto, sono in contrasto con le nostre regole e la missione pedagogica della nostra scuola. Come Lega, abbiamo deciso di intervenire anche su questo tema con convinzione: la scuola è il luogo dove apprendere, formarsi, non dove ricevere indottrinamenti di alcun genere. Avanti così”.
Lo dichiara il capogruppo della Lega in commissione Cultura Scienza e Istruzione e primo firmatario della Risoluzione Rossano Sasso.
