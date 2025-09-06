(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Scoppio deposito ristorante “Corrado” di Napoli, Nappi (Lega): Comune dia
immediatamente un tetto agli sfollati
“Dopo la segnalazione via social del solito ‘parlamentare parcheggiatore’
il Comune di Napoli ha sequestrato, alla ‘Speedy Gonzales’, l’area che
sarebbe stata occupata abusivamente dal titolare del ristorante ‘Corrado’
di via Foria. Ora ci aspettiamo dal Comune di Napoli la stessa solerzia e
rapidità nel dar seguito alla nostra richiesta di restituire un tetto sulla
testa a chi, dopo oltre 2 mesi dallo scoppio nel deposito dello stesso
ristorante, continua a vivere per strada e vede la sua casa pericolante
anche a rischio sciacallaggio! Parliamo di ben 16 famiglie sgomberate da
giugno dalle case in cui vivevano e che sono state letteralmente lasciate
al loro destino, insieme a chi ha dovuto chiudere la propria attività
commerciale. Il dovere del Comune, nel tempo necessario ai lavori di
ripristino dell’agibilità e della sicurezza, è di garantire subito degna e
adeguata sistemazione ai cittadini sfollati, magari utilizzando qualcuno
degli edifici pubblici che, gratuitamente affidati dalla precedente
Amministrazione comunale, continuano ad essere oggi gestiti dai centri
sociali. Sgomberiamo questa gente e troviamo spazi per le persone perbene”.
Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e
vice coordinatore del partito in Campania.
Prof. Avv. Severino Nappi
Capogruppo Lega Consiglio regionale della Campania
Componente Consiglio Federale Lega
Vice Coordinatore Lega Campania
Ufficio Stampa
