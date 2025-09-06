(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 ROMA. BARBERA (PRC): GUALTIERI FISCHIATO IN CAMPIDOGLIO. LA PIAZZA CHIEDE
STOP AI RAPPORTI CON ISRAELE
“Oggi la piazza del Campidoglio ha dimostrato che a Roma la solidarietà con
la Palestina non è una parola vuota, ma una forza viva e capace di farsi
sentire. Qualche migliaio di persone hanno risposto all’appello della CGIL
e di tante realtà associative e politiche, riempiendo la piazza con
bandiere e voci che chiedono la fine del massacro in corso a Gaza.
Il momento più eloquente è stato quello della contestazione al sindaco
Gualtieri. La piazza lo ha contestato alla fine del suo intervento con
fischi e cori, denunciandone l’ipocrisia e chiedendogli di rompere ogni
rapporto con Israele. È stato un messaggio forte e inequivocabile: non si
può continuare a proclamare solidarietà ai palestinesi mentre si
intrattengono rapporti con chi li bombarda e li massacra”. Lo dichiara
Giovanni Barbera, co-Segretario romano e membro della Direzione nazionale
di Rifondazione Comunista.
“La piazza di oggi – continua Barbera – ha svelato la distanza tra le
istituzioni e la città reale, quella che non si rassegna al silenzio e alla
complicità. Roma è dalla parte della Palestina e lo ha gridato con coraggio
anche oggi. La politica, se vuole essere credibile, non può continuare a
nascondersi dietro retoriche ipocrite, ma deve assumere atti concreti di
rottura con il governo israeliano. Saremo in prima fila, a Roma come nel
resto del Paese, perché la solidarietà al popolo palestinese non sia una
formula rituale, ma una scelta politica coerente e di lotta”.
