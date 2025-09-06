(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Regionali: Laureti (PD), da noi unità e visione, dalla destra solo confusione
“Per le elezioni regionali il centrosinistra è unito e competitivo. Schieriamo candidati
radicati nei territori, con idee chiare. La destra ancora in cerca d’autore, divisa e litigiosa.
Da noi visione, da loro solo confusione. Una maggioranza avvitata sulla spartizione delle
poltrone che adesso, distratta anche dalla conta interna per le regionali, governerà – se è
possibile – ancora peggio di quanto fatto fino ad oggi”. Così sui social Camilla Laureti,
componente della segreteria del Partito Democratico.
Roma, 6 settembre 2025
