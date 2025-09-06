(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Regionali, D’Attorre (Pd): Centrosinistra unito, destra arranca
“Dopo mesi e mesi di articoli giornalistici e di ironie della destra sulle
divisioni del centrosinistra e sull’assenza di un’alternativa di governo,
ora si scopre che il campo progressista ha individuato programmi e
candidati unitari in tutte le Regioni al voto in autunno, mentre la destra
arranca fra rivendicazioni partitiche, veti e ricerche di ‘equilibri
nazionali’.
Le candidature del centrosinistra sono state individuate tutte nei
territori, dopo confronti anche intensi e difficili. Di contro, a destra
attendono il tavolo romano, che dovrà spartire i candidati fra gli appetiti
nazionali dei diversi partiti.
Ora un minimo di onestà intellettuale dovrebbe indurre a mettere quantomeno
in dubbio la litania sull’assenza di una potenziale alternativa di governo.
Non solo il campo progressista si unisce dappertutto su candidature
credibili, ma, attorno ai temi del rilancio della sanità e dell’istruzione
pubblica, del contrasto alla precarietà del lavoro e della difesa dei
salari, della pace e del no all’aumento massiccio delle spese militari, il
profilo dell’alternativa sta diventando sempre più riconoscibile, nei
territori come a livello nazionale.”
Così in una nota Alfredo D’Attorre, componente della segreteria nazionale
del Pd.
Roma, 6 settembre 2025
