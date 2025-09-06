(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Porto Imperia, Rixi: Con firma protocollo passo concreto per il rilancio
Imperia, 6 set – “La firma del Protocollo d’intesa per la riqualificazione del Parco Ostruzioni Retali è un segnale chiaro: lo Stato investe su Imperia e sulla Liguria, con risultati concreti per cittadini e operatori. Il documento rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, finalizzata alla riqualificazione del demanio marittimo e allo sviluppo economico locale. Il Comune potrà valorizzare un’area a vantaggio del suo territorio mentre la Capitaneria di porto locale potrà ottenere spazi più funzionali e moderni per le sue attività operative. Un simbolo dell’attenzione del MIT, cogliendo le esigenze avanzate dagli Enti locali. Il protocollo, inoltre, testimonia e conferma l’attenzione del Ministero alle esigenze di carattere infrastrutturale della Guardia Costiera: il recente stanziamento di 5 milioni di euro nel Dl infrastrutture, convertito in legge, sono proprio destinati a progetti di recupero, riqualificazione e ammodernamento delle strutture in uso. Ringrazio il sindaco Claudio Scajola e il Corpo delle Capitanerie di porto per la determinazione e la visione dimostrate. Il governo continuerà a sostenere la crescita dei territori con investimenti mirati e collaborazioni istituzionali moderne e adeguate”.
Lo ha detto il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi a Imperia a margine della firma del protocollo.
