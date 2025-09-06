(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 PD: Festa nazionale dell’Unità Reggio Emilia, il programma di sabato 6
settembre
Proseguono gli incontri e i dibattiti della Festa nazionale dell’Unità del
Partito democratico in corso a Reggio Emilia. Ecco il programma di sabato 6
settembre:
SALA NILDE IOTTI
18.45 – “L’Italia, l’Europa, le sfide comuni” con Lorenzo Guerini, Dario
Nardella, Lucia Annunziata. Modera Andrea Bulleri
20.00 – “Come salvare i diritti dall’assalto degli autocrati?” con
Alessandro Zan, Tonia Mastrobuoni e Fabio Salamida
21.00 – Giorgia Rombolà intervista Maurizio Landini
I dibattiti saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube del
Partito Democratico.
Roma, 6 settembre 2025
Privo
di virus.www.avg.com
Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni