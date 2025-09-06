(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Nevi: “Tajani ministro più apprezzato secondo sondaggi”
«Antonio Tajani è oggi il ministro con il più alto gradimento, secondo le ultime elaborazioni di Vis Factor. La sua serietà, la competenza e la capacità di equilibrio vengono riconosciute dagli italiani e premiano un lavoro quotidiano svolto con responsabilità e dedizione. Le rilevazioni segnalano anche un altro dato interessante sul fronte del centrosinistra: Giuseppe Conte davanti a Elly Schlein, a conferma che la subalternità del PD ai Cinque Stelle non convince gli elettori. È un segnale politico chiaro che evidenzia la crisi di leadership del Partito Democratico e il prezzo che paga per l’assenza di una linea autonoma. L’inseguimento del M5S non produce consenso ma disorienta l’elettorato riformista, che continua a non trovare nel PD un punto di riferimento credibile.»
Così in una nota Raffaele Nevi, Portavoce nazionale di Forza Italia.
