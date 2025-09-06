Close Menu
Lombardia: MIT continua lavoro per finanziamento M5

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2025

Lombardia: MIT continua lavoro per finanziamento M5
Dal comune di Milano ok a utilizzo risorse della M4
6 settembre 2025 – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lavora al totale finanziamento della M5, così come condiviso con gli enti locali.
Il Comune di Milano, infatti, ha scritto una lettera al ministero spiegando che “in una logica di efficiente uso delle risorse pubbliche e per scongiurare la decadenza da entrambi i finanziamenti, di trasferire sul prolungamento della M5 a Monza:
1) le risorse previste nel Decreto Interministeriale n. 97/2022, destinate al “Prolungamento Linea Metropolitana M4 da Aeroporto Linate a Segrate“ e non ancora impiegate, pari a circa 406,5 mln di euro;
2) l’importo pari a 70 mln di euro, quota parte dei finanziamenti previsti per l’“Ampliamento del Deposito Gallaratese Dei Treni Della Linea Metropolitana 1” dai decreti n.97/2022 e n.346/2023”.
Il MIT e Regione Lombardia sono al lavoro, con grande ottimismo, per recuperare la cifra mancante che ammonta a 100 milioni circa.
