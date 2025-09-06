(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Leoncavallo. Almici (FdI): corteo indegno, attacchi allo Stato e alle Istituzioni
“Quanto accaduto oggi a Milano in occasione del corteo in difesa del Leoncavallo è semplicemente indegno. Attacchi e insulti rivolti al ministro Matteo Piantedosi e alle Forze dell’Ordine non possono essere derubricati a semplici ‘eccessi di protesta’, ma rappresentano un chiaro segnale di ostilità verso lo Stato e le sue istituzioni. Manifestare è un diritto costituzionalmente garantito, ma non può e non deve mai tradursi in arroganza e violenza, né tantomeno nel tentativo di legittimare occupazioni illegali spacciandole per cultura. Alle donne e agli uomini in divisa, chiamati ancora una volta a garantire la sicurezza dei cittadini, e al ministro Piantedosi, va la mia piena e convinta solidarietà. Lo Stato non arretra davanti alla violenza di piazza: la legalità si difende e non si svende”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Cristina Almici.
Dario Caselli
