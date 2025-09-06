Close Menu
Giornalisti uccisi a Gaza, Pacifico: la denuncia del sindacato delle giornaliste e dei giornalisti Rai.

Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica, Presidente UIP Italia-Tunisia, Segretario di Schengen, componente commissione Esteri.
Comunicato stampa: “ Giornalisti uccisi a Gaza, Pacifico: la denuncia del sindacato delle giornaliste e dei giornalisti Rai”
6 settembre 2025
“Esprimo la mia più viva indignazione per il silenzio assordante delle istituzioni italiane, a partire dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dalla Presidente della Commissione di Vigilanza RAI, di fronte alla gravissima denuncia dell’Usigrai e di Reporters Sans Frontieres sull’uccisione sistematica di giornaliste e giornalisti palestinesi a Gaza e sull’impossibilità per i giornalisti internazionali di accedere alla Striscia per documentare il conflitto in corso. Secondo i dati del Sindacato dei giornalisti palestinesi, dal 7 ottobre 2023 ad agosto 2025 almeno 246 reporter sono stati uccisi, rendendo questo conflitto il più letale per la stampa nella storia moderna, superando persino le perdite registrate durante la Seconda Guerra Mondiale.
Tra gli episodi più recenti, l’uccisione di Anas al-Sharif, noto corrispondente di Al Jazeera, insieme a quattro colleghi e un fotoreporter freelance, Mohammed Al-Khaldi, in un raid mirato dell’esercito israeliano il 10 agosto 2025, nei pressi dell’ospedale Al-Shifa, rappresenta un’ulteriore escalation nella repressione dell’informazione. Le autorità israeliane hanno giustificato l’attacco accusando Al-Sharif di appartenenza a Hamas, senza fornire prove credibili, come denunciato da Al Jazeera e organizzazioni per i diritti umani. Questo non è un caso isolato: 536 violazioni contro giornalisti e media sono state registrate nella prima metà del 2025, con 56 reporter uccisi nello stesso periodo.

