Digitale Facile supera quota 4.200 iscritti: dal 23 settembre nuovi appuntamenti gratuiti per tutti i cittadini

Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Comune di Rimini
Ufficio Stampa
Rimini 5 settembre 2025
comunicato stampa
Digitale Facile supera quota 4.200 iscritti: dal 23 settembre nuovi appuntamenti gratuiti per tutti i cittadini
Il progetto comunale “Digitale Facile” raggiunge un traguardo significativo con oltre 4.200 cittadini già coinvolti nelle attività formative gratuite, mentre si preparano nuovi incontri informativi già programmati per il 23 e 25 settembre prossimi. L’amministrazione comunale prosegue così il suo impegno per accompagnare la comunità verso una maggiore familiarità con gli strumenti tecnologici.
Il calendario delle prossime sessioni prevede momenti dedicati alla salvaguardia delle informazioni personali, all’utilizzo elementare dei dispositivi mobili e all’impiego della Carta d’Identità Elettronica per l’accesso sicuro ai portali istituzionali.
I prossimi eventi in programma includono due appuntamenti il 23 e 25 settembre alle 15.30 presso la sala della Biblioteca di Via dei Cavalieri 26, focalizzati su “Truffe digitali e protezione dei dati: semplici strategie per difendersi”, con esempi pratici per identificare tentativi fraudolenti e consigli accessibili per tutelare credenziali e informazioni personali.
Seguiranno il 21 e 23 ottobre 2025, sempre alle 15.30 nella medesima sede, sessioni dedicate alla “Carta di identità elettronica: dal rilascio sino al suo utilizzo come documento di viaggio e strumento di accesso ai servizi pubblici”.
“Il Digitale Facile rappresenta un elemento fondamentale della strategia amministrativa – sottolinea l’assessore alla Transizione Digitale Mattia Morolli – per avvicinare l’ente ai cittadini. Diffondere conoscenze tecnologiche nei rioni, nelle strutture sociali e tra i nuclei familiari significa eliminare ostacoli e creare comunità più integrate”.
                                                                                    L’Ufficio Stampa
IN ALLEGATO: le schede grafiche dei corsi proposti

