(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Barelli, FI: solidarietà piena a Piantedosi e forze dell’ordine
“Gli insulti al Ministro degli Interni Piantedosi attaccato dai manifestanti milanesi contrari alla chiusura di Leoncavallo, dimostrano il vero volto della sinistra. A Piantedosi e alle forze dell’ordine, sempre nelle strade per tutelare i cittadini e il Paese da chi non rispetta le leggi e la democrazia, va la solidarietà mia personale e di Forza Italia”.
Così ha dichiarato Paolo Barelli presidente dei deputati di Forza Italia
