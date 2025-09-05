(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 Zan (Pd): “Sentenza Cassazione smonta altro pezzo modello Albania”
“Con la pronuncia della Cassazione, si smonta pezzo dopo pezzo il modello
Albania di Giorgia Meloni”. Così Alessandro Zan, responsabile Diritti nella
segreteria ed europarlamentare del Pd, sulla sentenza della Corte suprema
che rileva la violazione di sei articoli della Costituzione in merito al
trasferimento di un uomo nel Cpr di Bari, dopo che il suo trattenimento non
era stato convalidato in Albania. “Trattenere una persona senza convalida
significa violare i principi più elementari dello Stato di diritto. Questo
governo vuole trasformare i cpr in zone franche dai diritti, dove la
Costituzione non arriva. La sentenza certifica che la propaganda di Meloni
non è solo disumana ma anche illegale, come denunciamo da tempo”, conclude
Zan.
Roma, 5 settembre 2025
Roma, 5 settembre 2025
