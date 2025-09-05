Close Menu
Zan (Pd): “Sentenza Cassazione smonta altro pezzo modello Albania”

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2025

“Con la pronuncia della Cassazione, si smonta pezzo dopo pezzo il modello
Albania di Giorgia Meloni”. Così Alessandro Zan, responsabile Diritti nella
segreteria ed europarlamentare del Pd, sulla sentenza della Corte suprema
che rileva la violazione di sei articoli della Costituzione in merito al
trasferimento di un uomo nel Cpr di Bari, dopo che il suo trattenimento non
era stato convalidato in Albania. “Trattenere una persona senza convalida
significa violare i principi più elementari dello Stato di diritto. Questo
governo vuole trasformare i cpr in zone franche dai diritti, dove la
Costituzione non arriva. La sentenza certifica che la propaganda di Meloni
non è solo disumana ma anche illegale, come denunciamo da tempo”, conclude
Zan.
Roma, 5 settembre 2025
Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni

