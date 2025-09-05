(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 Ue: Gasparri (Fi), bene multa a Google, leggi valgono per tutti
“Bene la decisione della Commissione europea di multare Google: era ora che qualcuno mettesse un argine all’arroganza dei giganti del web. Non possiamo più tollerare che colossi miliardari distorcano la concorrenza, eludendo le regole come veri e propri pirati della democrazia, della libertà e del mercato, e schiaccino chi lavora onestamente. Pensano di poter fare quello che vogliono, come vogliono. Ben venga questa multa. Dieci, cento, mille multe ai giganti del web che non pagano le tasse e devastano il mercato. È anche in questo modo che si possono trovare le risorse per riequilibrare il sistema, non tartassando artigiani, famiglie e imprese oneste. È un segnale chiaro: in Europa le leggi valgono per tutti.” Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.
