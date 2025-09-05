(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 Stadio Arechi, Nappi (Lega): Vincenzo De Luca, l’uomo dei “superlativi
assoluti”
“Dopo l’annuncio della scoperta della cura del cancro, della eliminazione
delle ecoballe in 18 mesi, della sede della Regione più grande del mondo,
della sanità migliore della Penisola, ecco che arriva anche l’annuncio
dello stadio più moderno d’ltalia, ovviamente quello di Salerno. Ci
permettiamo di aggiungere che questa “modernità”, come al solito, è solo
sulla carta. E se dovessimo stare alla tempistica di De Luca – testata dai
mille disastri dei suoi 10 anni di malgoverno – l’Arechi sarebbe pronto per
gli Europei, ma quelli del 3032! Caro De Luca, il superlativo lo possiamo
usare solo per i tuoi fallimenti, quelli sì veramente straordinari”. Lo
afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice
coordinatore del partito in Campania.
Prof. Avv. Severino Nappi
Capogruppo Lega Consiglio regionale della Campania
Componente Consiglio Federale Lega
Vice Coordinatore Lega Campania
Ufficio Stampa
