(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 SEN. ROMEO (LEGA) – NEL FINE SETTIMANA SAREMO NELLE PIAZZE LOMBARDE PER
INCONTRARE I CITTADINI IN VISTA DEL PROSSIMO RADUNO DI PONTIDA DEL 21
Milano, 5 SETT – In questo fine settimana, come nel prossimo, la Lega sarà
nelle piazze della Lombardia con i suoi banchetti e gazebo per incontrare i
cittadini in vista del grande raduno di Pontida del prossimo 21 settembre e
per illustrare quanto stiamo facendo al Governo nazionale e in Regione
Lombardia.
Ci prepariamo a due fine settimana consecutivi in piazza, in mezzo alla
gente.
Ai nostri banchetti sarà anche possibile sottoscrivere la tessera 2025 di
adesione al nostro movimento.
Aspettiamo i cittadini ai nostri gazebo, elencati su legaonline.it/gazebo.
Lo dichiara il segretario regionale della Lega Lombarda Salvini Premier e
presidente dei senatori della Lega Salvini Premier, sen. Massimiliano Romeo.
Fabrizio Carcano
Ufficio stampa Lega Lombarda Salvini Premier
(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 SEN. ROMEO (LEGA) – NEL FINE SETTIMANA SAREMO NELLE PIAZZE LOMBARDE PER