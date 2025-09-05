Close Menu
venerdì 5 Settembre 2025
Roma, Barbera (Prc): “No alle intimidazioni, sì alla mobilitazione per la Palestina”

1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 Roma, Barbera (Prc): “No alle intimidazioni, sì alla mobilitazione per la
Palestina”
“Esprimiamo forte preoccupazione per la revoca improvvisa della sala al
Nuovo Cinema Aquila, dove era prevista l’assemblea nazionale del 14
settembre. L’assemblea è propedeutica alla mobilitazione nazionale del 4
ottobre a sostegno del popolo palestinese”, dichiara Giovanni Barbera,
membro della Direzione Nazionale e co-segretario romano di Rifondazione
Comunista.
“Prendiamo atto delle parole dell’assessore alla Cultura, Massimiliano
Smeriglio, che ha negato la responsabilità di Roma Capitale nella revoca
della sala in cui era programmata l’assemblea del 14 settembre. Le sue
dichiarazioni chiariscono la posizione del Comune e smontano le illazioni
de Il Tempo, che ha diffuso accuse pesantissime sull’organizzazione della
manifestazione”.
“Il quotidiano Il Tempo non solo delegittima la mobilitazione, ma la
criminalizza. Le sue gravissime illazioni creano sospetto intorno a
mobilitazioni che sono assolutamente pacifiche, democratiche e trasparenti.
Non ci faremo intimidire da vergognose fake news che vengono propagate con
lo scopo di isolare e depotenziare il movimento di solidarietà nei

