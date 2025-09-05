Martedì 9 settembre la tombolata in sala civica ad Albinea

(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 Tel. 0522/590211
Oggetto: comunicato stampa
Martedì 9 settembre la tombolata in sala civica
ALBINEA (5 settembre 2025) – Martedì 9 settembre, alle ore 15.30, Auser Albinea, in
collaborazione con la Biblioteca comunale Pablo Neruda, organizza una tombola
nella sala civica di via Morandi 9.
Con questa iniziativa ripartirà l’attività del Filos e sarà utile, soprattutto per le
persone anziane, per scacciare la solitudine e stringere nuove amicizie.
Marco Barbieri
