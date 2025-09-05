(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 Libere professioni, Petrucci (Fdi): ”Il governo valorizza un pilastro dell’Italia”
”Il Consiglio dei Ministri ha compiuto un passo decisivo per rilanciare il valore delle libere professioni, approvando un pacchetto di misure fortemente attese. Tre disegni di legge delega, uno generale e due specifici per le professioni sanitarie e forensi, affiancati all’avvio dell’esame di una norma dedicata ai dottori commercialisti ed esperti contabili, dimostrano che finalmente il Governo restituisce giusto riconoscimento a una categoria troppo spesso relegata ai margini. Con queste riforme intendiamo modernizzare le normative, snellire la burocrazia, potenziare la formazione, facilitare l’accesso e accrescere l’attrattività delle professioni. Il professionista italiano, medici, avvocati, ingegneri, commercialisti e tanti altri, è una risorsa fondamentale per la crescita economica, culturale e sociale del Paese. Fratelli d’Italia sostiene con forza questo impegno, che valorizza competenze, dignità e presidio sul territorio».
È quanto dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Simona Petrucci.
