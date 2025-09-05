(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 IMMIGRAZIONE: BATTILOCHHIO (FI), “STOP ALLE INVASIONI DI CAMPO, AZIONE GOVERNO EFFICACE”
“Anche stavolta mi sembra ci si trovi di fronte all’ennesima invasione di campo. Il Governo vada avanti con la sua politica in tema migratorio: dai dati ufficiali aggiornati al 5 settembre 2025 in Italia sono arrivati 43.947 immigrati irregolari, a fronte di 115.303 nello stesso periodo di riferimento a inizio legislatura. Numeri che raccontano, più di ogni propaganda di parte, l’efficacia dell’azione del Governo in questo ambito. Una risposta finalmente sistemica a una sfida strutturale.” Lo dichiara in una nota Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e Responsabile del Dipartimento Immigrazione del movimento azzurro
