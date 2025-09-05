Close Menu
venerdì 5 Settembre 2025
IMMIGRAZIONE: BATTILOCHHIO (FI), "STOP ALLE INVASIONI DI CAMPO, AZIONE GOVERNO EFFICACE"

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2025

“Anche stavolta mi sembra ci si trovi di fronte all’ennesima invasione di campo. Il Governo vada avanti con la sua politica in tema migratorio: dai dati ufficiali aggiornati al 5 settembre 2025 in Italia sono arrivati 43.947 immigrati irregolari, a fronte di 115.303 nello stesso periodo di riferimento a inizio legislatura. Numeri che raccontano, più di ogni propaganda di parte, l’efficacia dell’azione del Governo in questo ambito. Una risposta finalmente sistemica a una sfida strutturale.” Lo dichiara in una nota Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e Responsabile del Dipartimento Immigrazione del movimento azzurro
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

