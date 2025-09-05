(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 *FdI, Trancassini (FdI): nuovo atto vandalico a sede Oriolo Romano è
inaccettabile escalation*
Roma, 5 set. – “Condanno con assoluta fermezza il nuovo atto vandalico che
ha colpito la sede di Fratelli d’Italia a Oriolo Romano nella scorsa
serata. Ai nostri militanti, al presidente Caropreso, va la mia piena
solidarietà. Si tratta di un gesto vile e gravissimo, che non rappresenta
solo un attacco alla nostra comunità politica, ma all’intera idea di
partecipazione democratica e impegno civile. Colpire una sede di partito
significa voler zittire il confronto e la libertà, tentando di intimidire
chi ogni giorno lavora con serietà e dedizione sul territorio. Quel che è
ancor più preoccupante è che da un precedente simile episodio, non siano
nemmeno trascorsi due mesi. Questa escalation non può essere sottovalutata
né tollerata. Chi ricorre alla violenza e alla sopraffazione, si pone
inevitabilmente fuori dal perimetro del confronto democratico, e va isolato
senza ambiguità. Confido che tutte le forze politiche, non solo a livello
locale, prendano concretamente le distanze da simili comportamenti e li
condannino con la dovuta fermezza. Noi non ci faremo intimidire, e
continueremo a portare avanti il nostro lavoro con ancora più
determinazione e senso di responsabilità”.
Lo dichiara in una nota Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e
coordinatore regionale del partito per il Lazio.
