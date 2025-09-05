(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 Disabilità, Martedì 9, ore 11, Sala stampa Montecitorio, presentazione campagna Aics #GiocaConNoi con Barelli, Molea, Versace e Falabella
Martedì 9 settembre, alle ore 11, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, l’Aics, Associazione Italiana Cultura e Sport, terrà una conferenza stampa per la presentazione di #GiocaConNoi, la campagna adesioni accessibile e inclusiva. Alla conferenza stampa, oltre al presidente di Aics, Bruno Molea, prenderanno parte il presidente dei deputati di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, la senatrice Giusy Versace, Vicenzo Falabella, presidente Della Fish e Patrizia Cupo, responsabile comunicazione Aics.
La email dovrà riportare – oltre ai dati anagrafici e agli estremi di un documento di un riconoscimento valido – i riferimenti delle attrezzature di ripresa.
