(AGENPARL) – Fri 05 September 2025
Comunicato Regione: Innovazione. Al DAMA Tecnopolo di Bologna via a IT4ALIA AI Factory, una delle prime piattaforme europee dedicate all’intelligenza artificiale. All’inaugurazione, la vicepresidente della Commissione Ue, Henna Virkkunen. La ministra Bernini: “Italia protagonista del supercalcolo in Europa e nel mondo”. Il presidente de Pascale. “DAMA Tecnopolo infrastruttura unica al servizio della comunità e delle imprese, per uno sviluppo competitivo e inclusivo”
By Nessun commento1 Min Read