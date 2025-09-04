(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 RIFORME, BERRINO (FDI): IMPORTANTE TRAGUARDO PER AVVOCATURA
“Oggi è stato raggiunto un traguardo importante per il sistema della giustizia italiana, una riforma che mette al centro la professione di avvocato riconoscendole l’importanza del ruolo per il buon funzionamento della giustizia. Una riforma attesa e fortemente voluta dal governo Meloni e attuata in sinergia con l’avvocatura stessa”.
Lo scrive in una nota Gianni Berrino, senatore di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Giustizia.
