Invito alla conferenza stampa: domani, venerdì 5 settembre alle 11,30, la presentazione della seconda edizione dell’evento benefico “Voci per Gaza”

siamo lieti di invitarVi alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione dell’evento benefico “Voci per Gaza”, che si svolgerà venerdì 5 settembre alle ore 11.30 presso la sala della Giunta in Residenza Municipale.
L’iniziativa, in programma per venerdì 12 e sabato 13 settembre presso il parco XXV Aprile, è promossa da EducAid, Risuona Rimini e Cooperativa Sociale Cento Fiori in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e il patrocinio del Comune di Rimini,
e prevede una due giorni all’insegna della solidarietà con musica dal vivo, dj set, incontri, animazione per bambini, street food e degustazione di vini locali allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sull’emergenza umanitaria in corso in Palestina e raccogliere fondi a favore dell’intervento umanitario della Ong riminese a sostegno della popolazione civile nella Striscia di Gaza.
Saranno presenti:
* Francesca Mattei, assessora alla Cooperazione Internazionale del Comune di Rimini
* Riccardo Sirri, direttore EducAid
* Alessandro Pagliarani, in rappresentanza di Risuona Rimini
* Cristian Tamagnini, presidente Cooperativa Cento Fiori
L’evento si inserisce nel progetto VOCI DI PACE promosso da EducAid in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando Pace 2025 ed organizzato in partnership con Provincia di Rimini; Comuni di Rimini, Riccione, Santarcangelo di Romagna; Ceis – Centro Educativo Italo Svizzero; Il Millepiedi cooperativa sociale; Risuona Rimini; CGIL Rimini; La Community 27 e Gruppo Icaro.
