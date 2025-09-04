(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 Giustizia: Sisto, con nuova responsabilità medica pazienti e operatori più
tutelati
“Con le nuove regole per la responsabilità penale e civile degli operatori
sanitari licenziate dal Consiglio dei ministri, le prestazioni offerte ai
pazienti dovranno necessariamente essere basate su linee guida o buone
pratiche scientifiche. Solo in questi casi, infatti, gli operatori sanitari
potranno rispondere solo per colpa grave. Sono stati poi ‘normativizzati’
gli orientamenti giurisprudenziali sulla responsabilità medica,
individuando nelle norme gli specifici casi in cui il giudice dovrà
valutare e graduare la colpa tenendo conto delle condizioni nelle quali
l’attività è stata prestata. Le innovazioni, così, mantengono praticamente
inalterata la tutela risarcitoria dei pazienti lesi per effetto di errori
nell’esercizio di attività sanitaria, e al contempo consentono al
professionista di operare in condizioni di maggiore serenità. I due
profili, congiuntamente letti, consentiranno da un lato di migliorare la
qualità delle prestazioni del personale medico e, dall’altro, di evitare
gli altissimi costi della medicina difensiva”. Così il viceministro alla
Giustizia Francesco Paolo Sisto.
