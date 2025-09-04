(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 Armani: Barelli, “Vicino allo sport e ai giovani, genio creativo che ha dato un’immagine forte all’Italia”
«Con la scomparsa di Giorgio Armani l’Italia perde non solo un maestro di stile, ma anche un uomo che ha saputo avvicinare la moda al mondo dello sport e ai giovani. Le sue sponsorizzazioni, le linee dedicate alle squadre e agli atleti, hanno reso accessibile a intere generazioni un modello di eleganza capace di unire passione sportiva e creatività. Con il suo genio creativo ha contribuito a costruire l’immagine di un’Italia ammirata nel mondo, unendo bellezza, innovazione e identità nazionale. Il suo nome resterà legato non soltanto al Made in Italy, ma anche a un’idea di futuro che ha dato opportunità e fiducia a tanti ragazzi e ragazze.» Lo dichiara in una nota Paolo Barelli, Presidente dei deputati di Forza Italia.
