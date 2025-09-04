(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 ARMANI, ANCOROTTI (FDI): PERDIAMO GENIUS FABER MADE IN ITALY
“Con la scomparsa di Giorgio Armani perdiamo l’icona del genio italiano nel mondo- lo afferma il senatore Renato Ancorotti FdI. – il suo stile riconoscibile, il suo talento nella creazione, la sua capacità di affermarsi per originalità ed eleganza non solo nel settore della moda, fanno di lui l’esempio più chiaro di quel Genius Faber che contraddistingue il made in Italy nel mondo. – Continua il senatore Ancorotti – sempre attento a distinguersi e a non omologarsi resta, ad oggi, il più fulgido esempio di come un imprenditore dovrebbe essere, un imprenditore, ma in questo caso un artista, che non si è mai accontentato dei risultati raggiunti ma che ha sempre cercato di migliorarsi creando tendenze invece di assecondarle. Con la perdita di Armani se ne va un pezzo di storia del made in Italy che difficilmente potrà essere sostituito – conclude Ancorotti”.
