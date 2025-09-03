(AGENPARL) – Wed 03 September 2025 Rai. Berrino (FdI): grande soddisfazione per accordo con Comune di Sanremo
“Grande soddisfazione per accordo raggiunto tra Rai e Comune di Sanremo. Da cittadino sanremese non potevo sperare in una conclusione migliore della vicenda, perché Sanremo è il Festival e il Festival è la Rai. Una simbiosi perfetta. Piuttosto non posso però non rilevare che sarebbe stato folle per il Comune lasciar andare via il Festival della Musica italiana. Ringrazio, quindi, la Rai per aver rinnovato la fiducia verso la città di Sanremo, anche a tutela della storia e della cultura italiana”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, componente della Commissione Vigilanza Rai.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica
(AGENPARL) – Wed 03 September 2025 Rai. Berrino (FdI): grande soddisfazione per accordo con Comune di Sanremo