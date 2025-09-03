(AGENPARL) – Wed 03 September 2025 MO, Lega: M5S chiarisca vicenda censura giornalisti del Tempo
Roma, 3 sett. – “Il Movimento 5 Stelle spieghi cosa è accaduto oggi in Senato alla conferenza sulla Global Sumud Flotilla, alla quale organi di stampa denunciano di non essere stati fatti entrare. Solidarietà ai giornalisti de Il Tempo. A una settimana dalle inchieste della redazione sul caso Hannoun, personaggio dal quale la sinistra non prende le distanze, è alquanto strano questo atteggiamento nei confronti di chi fa semplicemente il proprio lavoro”.
Così la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, capogruppo in commissione Esteri e Difesa.
(AGENPARL) – Wed 03 September 2025 MO, Lega: M5S chiarisca vicenda censura giornalisti del Tempo