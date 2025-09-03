Close Menu
Trending
giovedì 4 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Cina. Gelmetti (FdI): D’Alema conferma sinistra ancorata vecchie icone

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 03 September 2025 Cina. Gelmetti (FdI): D’Alema conferma sinistra ancorata vecchie icone
“Apprendiamo con curiosità che Massimo D’Alema, in un raro momento di nostalgia storica, ha deciso di partecipare alla parata a Pechino per celebrare la vittoria della Cina sul Giappone di 80 anni fa. Uno spettacolo a metà tra la fiction e la fiera del vintage: Xi Jinping che sfoggia l’abito di Mao, e il “compagno Massimo” che non ha voluto essere da meno, tirando fuori dall’armadio il guardaroba da giovane comunista italiano anni ’70. Una scena che, se non fosse vera, sembrerebbe scritta da un comico. In un mondo che guarda al futuro, all’innovazione e alla libertà, D’Alema sceglie ancora una volta di aggrapparsi ai simboli di un passato ingombrante e a regimi che con la democrazia hanno ben poco a che fare. Una sfilata nostalgica che forse fa sorridere a Pechino, ma in Italia ricorda solo quanto la sinistra resti ancorata alle sue vecchie icone. L’Italia del 2025 è quella che guarda avanti, non quella che si traveste da “album dei ricordi” per compiacere dittature lontane”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia. Matteo Gelmetti.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl