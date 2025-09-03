(AGENPARL) – Wed 03 September 2025 Cina. Gelmetti (FdI): D’Alema conferma sinistra ancorata vecchie icone
“Apprendiamo con curiosità che Massimo D’Alema, in un raro momento di nostalgia storica, ha deciso di partecipare alla parata a Pechino per celebrare la vittoria della Cina sul Giappone di 80 anni fa. Uno spettacolo a metà tra la fiction e la fiera del vintage: Xi Jinping che sfoggia l’abito di Mao, e il “compagno Massimo” che non ha voluto essere da meno, tirando fuori dall’armadio il guardaroba da giovane comunista italiano anni ’70. Una scena che, se non fosse vera, sembrerebbe scritta da un comico. In un mondo che guarda al futuro, all’innovazione e alla libertà, D’Alema sceglie ancora una volta di aggrapparsi ai simboli di un passato ingombrante e a regimi che con la democrazia hanno ben poco a che fare. Una sfilata nostalgica che forse fa sorridere a Pechino, ma in Italia ricorda solo quanto la sinistra resti ancorata alle sue vecchie icone. L’Italia del 2025 è quella che guarda avanti, non quella che si traveste da “album dei ricordi” per compiacere dittature lontane”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia. Matteo Gelmetti.
