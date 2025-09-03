Close Menu
Trending
giovedì 4 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Banche, Borghi (Lega): bene Opas Mps su Mediobanca 

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 03 September 2025 Banche, Borghi (Lega): bene Opas Mps su Mediobanca
Roma, 3 sett. – “Il successo dell’offerta di scambio fra il Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca segna una data storica per la finanza italiana. La più antica banca del mondo, dopo la distruzione operata dagli anni di guida influenzata dal Partito Democratico, non solo è rinata ma ha consentito la realizzazione di un nuovo campione nazionale, unendosi alla più storica banca d’affari italiana. Un segnale al mondo che l’Italia c’è e che non ci si deve mai arrendere all’idea del declino e del fallimento. Una dimostrazione che l’intervento dello Stato, se orientato al bene comune e non al profitto degli amici degli amici, può fare grandi cose con un notevole guadagno per la collettività. Complimenti sinceri all’Amministratore Delegato Luigi Lovaglio, al Presidente Nicola Maione, al Consiglio tutto e ai dipendenti che non hanno mai smesso di credere nel futuro del Monte dei Paschi di Siena. Un pensiero infine per David Rossi che avrebbe tanto voluto vivere e comunicare questo momento”.
Così il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini.
__________
Ufficio stampa Lega Senato

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl