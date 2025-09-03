(AGENPARL) – Wed 03 September 2025 Banche, Borghi (Lega): bene Opas Mps su Mediobanca
Roma, 3 sett. – “Il successo dell’offerta di scambio fra il Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca segna una data storica per la finanza italiana. La più antica banca del mondo, dopo la distruzione operata dagli anni di guida influenzata dal Partito Democratico, non solo è rinata ma ha consentito la realizzazione di un nuovo campione nazionale, unendosi alla più storica banca d’affari italiana. Un segnale al mondo che l’Italia c’è e che non ci si deve mai arrendere all’idea del declino e del fallimento. Una dimostrazione che l’intervento dello Stato, se orientato al bene comune e non al profitto degli amici degli amici, può fare grandi cose con un notevole guadagno per la collettività. Complimenti sinceri all’Amministratore Delegato Luigi Lovaglio, al Presidente Nicola Maione, al Consiglio tutto e ai dipendenti che non hanno mai smesso di credere nel futuro del Monte dei Paschi di Siena. Un pensiero infine per David Rossi che avrebbe tanto voluto vivere e comunicare questo momento”.
Così il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini.
__________
Ufficio stampa Lega Senato
(AGENPARL) – Wed 03 September 2025 Banche, Borghi (Lega): bene Opas Mps su Mediobanca