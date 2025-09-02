(AGENPARL) – Tue 02 September 2025 Piero De Luca (PD): pronti a confronto con Fico e coalizione su programma
“Sto portando avanti e completando in queste ore un lavoro di confronto con
i riferimenti politici ed istituzionali in vista della presentazione della
candidatura domani a Segretario Regionale del PD Campania. Sto riscontrando
unità di intenti e condivisione sulla volontà di accompagnare l’apertura
della nuova fase che abbiamo dinanzi con l’obiettivo di non disperdere i
risultati importanti raggiunti in dieci anni di governo regionale e fissare
traguardi sempre più ambiziosi nell’interesse dei cittadini campani. Per
questo siamo pronti a confrontarci con tutte le forze della coalizione
progressista e Roberto Fico per costruire un programma condiviso”.
Lo dichiara in una nota Piero De Luca, della presidenza del gruppo Pd alla
Camera.
Roma, 2 settembre 2025
