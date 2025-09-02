(AGENPARL) – Tue 02 September 2025 Fede, Calandrini (FdI): “Figura che ha attraversato storia del giornalismo televisivo”
«È con immenso dispiacere che apprendo della scomparsa di Emilio Fede, una figura che ha attraversato la storia del giornalismo televisivo italiano per oltre mezzo secolo. Il suo nome resterà legato a momenti indimenticabili dell’informazione: dalla storica diretta da Vermicino negli anni Ottanta, fino al lancio del Tg4, di cui è stato direttore e volto quotidiano per vent’anni. Fede è stato un uomo di professione e di passione, capace di comunicare con determinazione e personalità, segnando tempi e modi del racconto televisivo italiano. Al di là delle sue scelte, ha rappresentato un pezzo di memoria collettiva. Esprimo vicinanza e affetto sincero alle figlie Sveva e Simona in questo momento difficile, unendomi al cordoglio profondamente sentito che ha già raggiunto la famiglia.»
Così in una nota il Senatore Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio
