Politica Interna

Venezuela, Barbera (Prc): “Roma con il Venezuela, contro le aggressioni imperialiste”

2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 Venezuela, Barbera (Prc): “Roma con il Venezuela, contro le aggressioni
imperialiste”
“Questa mattina, nei pressi del Colosseo, in una cornice suggestiva che ha
fatto da scenario alla nostra mobilitazione, abbiamo fatto sentire forte la
voce della solidarietà internazionale. Insieme ad altre organizzazioni,
abbiamo partecipato al flash mob della Campagna Globale ‘Il Venezuela non è
una minaccia, il Venezuela è speranza!’, per dire basta all’assedio
politico, militare ed economico che da anni colpisce il popolo
venezuelano”, dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale e
co-segretario romano di Rifondazione Comunista.
“Quello che sta accadendo è intollerabile: un intero Paese viene
strangolato da sanzioni criminali, minacciato da navi da guerra
statunitensi e travolto da una campagna mediatica tossica che vuole
delegittimare il suo processo democratico e rivoluzionario. Noi siamo qui
per ribadire che la sovranità non si tocca, che il diritto dei popoli a
scegliere il proprio destino non può essere calpestato, che
l’autodeterminazione è un principio non negoziabile”.
Barbera conclude: “Roma oggi si è unita alle voci di centinaia di piazze
nel mondo. Il nostro messaggio è chiaro: stop alle aggressioni, stop alle
ingerenze, viva la solidarietà tra i popoli, viva il Venezuela libero e
sovrano”.

