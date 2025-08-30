Close Menu
Trending
sabato 30 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

RFI, MARCHE: DOMANI RIAPRE TRATTA CIVITANOVA–MACERATA

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 RFI, MARCHE: DOMANI RIAPRE tratta CIVITANOVA–MACERATA
attività principali: lavori di elettrificazione e attrezzaggio del sistema ERTMS sulla linea, realizzazione del sistema slab track in galleria Convitto, lavori di consolidamento della galleria Cincinelli, prosecuzione dei lavori di ammodernamento della stazione di Macerata
Macerata, 30 agosto 2025 – Da domani 31 agosto riapre, come da programma, la circolazione ferroviaria nella tratta Civitanova Marche – Macerata dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), sulla linea Civitanova-Albacina. Dal 7 settembre, invece, verrà riattivata anche la circolazione ferroviaria nella tratta Macerata–Albacina.
Interventi che puntano ad un ammodernamento e ad un potenziamento tecnologico e prestazionale dell’infrastruttura, in grado di garantire una maggiore regolarità del servizio ferroviario ed un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio.
Le principali attività effettuate:
interventi propedeutici all’elettrificazione dell’intera linea (86 km) con esecuzione di blocchi palo ed attrezzaggio linea per la trazione elettrica;
consolidamento e rinnovo di due sottovia nella tratta Montecosaro – Morrovalle;
realizzazione nuovo sistema di armamento senza massicciata (Slab Track) per adeguamento sagoma in galleria Cincinelli
prosecuzione dei lavori di ammodernamento nelle stazioni di Montecosaro e Macerata;
avanzamento degli interventi per l’introduzione dell’ERTMS, (European Rail Transport Management System) il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, una tecnologia che permette di sfruttare appieno il potenziale della rete e di gestire in modo più efficiente eventuali anormalità

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl