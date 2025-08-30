(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 RFI, MARCHE: DOMANI RIAPRE tratta CIVITANOVA–MACERATA
attività principali: lavori di elettrificazione e attrezzaggio del sistema ERTMS sulla linea, realizzazione del sistema slab track in galleria Convitto, lavori di consolidamento della galleria Cincinelli, prosecuzione dei lavori di ammodernamento della stazione di Macerata
Macerata, 30 agosto 2025 – Da domani 31 agosto riapre, come da programma, la circolazione ferroviaria nella tratta Civitanova Marche – Macerata dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), sulla linea Civitanova-Albacina. Dal 7 settembre, invece, verrà riattivata anche la circolazione ferroviaria nella tratta Macerata–Albacina.
Interventi che puntano ad un ammodernamento e ad un potenziamento tecnologico e prestazionale dell’infrastruttura, in grado di garantire una maggiore regolarità del servizio ferroviario ed un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio.
Le principali attività effettuate:
interventi propedeutici all’elettrificazione dell’intera linea (86 km) con esecuzione di blocchi palo ed attrezzaggio linea per la trazione elettrica;
consolidamento e rinnovo di due sottovia nella tratta Montecosaro – Morrovalle;
realizzazione nuovo sistema di armamento senza massicciata (Slab Track) per adeguamento sagoma in galleria Cincinelli
prosecuzione dei lavori di ammodernamento nelle stazioni di Montecosaro e Macerata;
avanzamento degli interventi per l’introduzione dell’ERTMS, (European Rail Transport Management System) il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, una tecnologia che permette di sfruttare appieno il potenziale della rete e di gestire in modo più efficiente eventuali anormalità
