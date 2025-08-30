Close Menu
Domani l’ultimo giorno per Libr’Aria con Chiara Caminati e il laboratorio Stranimali

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 30 August 2025
Ultimo giorno per LibrAria con Chiara Caminati e il laboratorio
Stranimali
Il festival si concluderà domani
ALBINEA (30 agosto 2025)  Domani sarà lultimo giorno per ledizione 2025
del piccolo festival di lettori allaria aperta LibrAria.
Il programma sarà davvero molto ricco con la partenza alle ore 9.45, in sala
civica, si terrà Laltra biblioteca: un laboratorio tra scienza, liberi ed
esperimenti con Giorgio e Luca Malagoli, in collaborazione con il Museo
della Bilancia (da 9 anni su prenotazione). Alle ore 10, in biblioteca
spazio alla Colazione con le storie: letture dolci e croccanti narrazioni
con Cristina Busani (dai 2 ai 5 anni). Alle ore 10, al parco, laboratorio
con Sergio Olivotti dal titolo Stranimali per creare un bestiario
fantastico con gli stencil e i timbri (da 6 a 9 anni su prenotazione). Alle
ore 11.15, in sala civica, si risponderà alla domanda Dove nascono le idee?
nella conversazione con Carminati e Olivotti. Alle ore 15.30 ci sarà un
secondo round per Stranimali. Alle ore 16, in sala civica, incontro con
Chiara Caminati dal titolo Diario in corsa: amicizie, avventure e misteri
sullo scuolabus (da 8 anni). Alle ore 17.30 Sublime fiabesco al parco dei
Frassini con tante storie e un contastorie per salutare LibrAria con lo
spettacolo di narrazione con Marco Bertarini.
Inoltre sono due le mostre in corso: Laltra biblioteca. Scienza, libri,
immagini, esperimenti: mostra, realizzata dal Museo della Bilancia di
Campogalliano che unisce scienza, divulgazione e narrativa in un percorso
espositivo che sarà possibile visitare in Sala Civica e lesposizione della
scuola comunale dinfanzia Il frassino in biblioteca con una selezione di
materiali realizzati nellambito dei percorsi educativi 2024-2025.
Per tutta la durata del Festival, letture, narrazioni a richiesta per chi
ascolta, ascolta e non ne ha mai abbastanza. A cura dei lettori e delle
lettrici volontarie della biblioteca sotto la tenda installata nel parco.
Il festival è promosso nellambito di Albinea Città che legge 2024-2026 ed è
realizzato con il contributo del CEPELL (Centro per il Libro e la lettura
del Ministero della Cultura), con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna
e AIB Associazione Italiana Biblioteche Emilia-Romagna. Ne sono sostenitori
e sponsor: Fondazione Pietro Manodori, Conad Il Colle srl, Grasselli spa,
Coop Aldia, Coop Andria, Autofficina Corti, Eletric 80, CMR Group spa, Eco
del Mare, Officine Iori, Pizzi srl e Resin Floor srl.
__________________
Marco Barbieri

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl